На горячую линию МЧС поступило сообщение о ДТП на территории поселка Муган Гаджигабульского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате столкновения автомобилей ВАЗ 21011 и Hyundai в деформированном транспортном средстве оказались зажаты люди. Спасатели извлекли из автомобиля ВАЗ тела Аббасова Самира Малик оглу и одной пассажирки.

В больницу была доставлена с травмами другая пассажирка автомобиля.

По факту ведется расследование.