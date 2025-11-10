https://news.day.az/politics/1794443.html МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Ататюрка Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министерства в Facebook. "Сегодня исполняется 87 лет со дня смерти основателя братской Турции Гази Мустафы Кемаля Ататюрка.
"Сегодня исполняется 87 лет со дня смерти основателя братской Турции Гази Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением почитаем светлую память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка, чья дорогая память вечно живет в сердцах наших братских народов", - говорится в публикации.
