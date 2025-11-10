https://news.day.az/world/1794503.html

Трамп встретился с временным президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Белый дом. Встреча лидеров двух государств проходит в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не ожидается.