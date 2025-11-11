ANAMA о разминировании освобожденных территорий Газахского района

С апреля 2024 года на освобожденных территориях Газахского района проводятся работы по разминированию. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 223,7 гектара территории.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.

"На сегодня обнаружено и обезврежено 1059 противопехотных и 99 противотанковых мин, 49 неразорвавшихся боеприпасов", - сказали в агентстве.

Следует отметить, что, согласно еженедельному отчёту агентства, в прошлом месяце на освобождённых территориях от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 7022,1 гектара территории.

Напомним, что в прошлом году в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 квадратных километра) 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. 24 мая Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики взяла под контроль территории этих сел Газахского района Азербайджанской Республики.