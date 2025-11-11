Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

Добавление препарата эволокумаб к стандартной терапии значительно снижает риск первого инфаркта и инсульта у людей с высоким сердечно-сосудистым риском.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили исследователи из сети Mass General Brigham, представившие результаты клинического исследования на конференции American Heart Association Scientific Sessions (AHA).

В испытании VESALIUS-CV приняли участие более 12 тысяч пациентов с атеросклерозом или диабетом, но без перенесенных ранее сердечно-сосудистых событий. На протяжении 4,5 года участники получали эволокумаб или плацебо. У пациентов, получавших препарат, риск инфаркта и инсульта оказался на 25 процентов ниже, а вероятность инфаркта - на 36 процентов меньше, чем в контрольной группе.

Эволокумаб относится к классу ингибиторов PCSK9, снижающих уровень "плохого" холестерина LDL, одного из главных факторов риска сердечных заболеваний. По словам авторов, препарат помогает достигать безопасных уровней холестерина - около 40 мг/дл, что позволяет предотвратить тяжелые сердечно-сосудистые события даже у тех, кто ранее не имел проблем с сердцем.