26 ноября в 20:00 в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева впервые в Баку состоится "Вечер Моцарта при свечах", который пройдёт в особой атмосфере - старинное пространство будет освещено только мягким светом сотен свечей. Гости смогут погрузиться в мир музыки Вольфганга Амадея Моцарта и ощутить уникальное сочетание исторической архитектуры, живого звучания струнных и теплого света.

Программа концерта будет представлена ансамблем Ars Caspia Ensemble, в состав которого входят ведущие музыканты Азербайджана. На сцене выступят:

Рената Абубекирова (первая скрипка) - первая скрипка симфонического оркестра Азербайджанского театра оперы и балета, участница проекта Neue Philharmonie München, выступавшая в странах Европы и Азии

Юлия Моторина (вторая скрипка) - заслуженная артистка Азербайджана, солистка Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева

Рена Рагимова (альт) - заслуженная артистка Азербайджана, солистка симфонического оркестра Государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов

Алексей Милтых (виолончель) - заслуженный артист Азербайджана, солист Государственного камерного квартета, выступавший на мировых сценах под руководством маэстро Юрия Темирханова

Реван Ахмедзаде (контрабас) - солист Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, участник многочисленных фестивалей в Азербайджане и за рубежом.

В программе вечера прозвучат: "Маленькая ночная серенада", Дивертисменты F-Dur, D-Dur и B-Dur, Струнный квартет №4 до мажор K. 157, а также "Ария царицы ночи" из оперы "Волшебная флейта".

Перед концертом гости смогут насладиться атмосферой Кирхи, сделать фотографии.

Организатор события - Ars Caspia, культурный проект, направленный на развитие творческой среды Азербайджана и поддержку талантливых музыкантов страны. Каждое мероприятие Ars Caspia строится как диалог между традицией и современным вдохновением.

Количество мест ограничено. Билеты уже в продаже.

