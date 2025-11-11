Euronews представил репортаж о военном параде в честь 5-й годовщины Победы Азербайджана

Телеканал Euronews подготовил репортаж и видеосюжет, посвящённые масштабному военному параду, прошедшему на площади Азадлыг в Баку в честь 5-й годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az, в сюжете подчёркивается, что эта победа стала символическим завершением долгой и трагичной главы десятилетий конфликта, открывшей новую страницу мира.

Особое внимание уделено заявлениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, произнесенным на параде.

"По словам главы государства, эта победа стала возможной благодаря стратегическому экономическому и военному развитию государства. Особое внимание в своем выступлении Президент Ильхам Алиев уделил масштабной реконструкции, которая сейчас активно ведется в Карабахе. Он назвал День Победы переломным моментом в истории страны, позволившим Азербайджану освободиться от бремени прошлого.

Президент Азербайджана выразил глубокую благодарность Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Премьер-министру Пакистана Мухаммаду Шахбазу Шарифу за их неоценимую поддержку во время конфликта. Он также отметил, что военнослужащие Пакистана впервые приняли участие в параде", - отмечается в статье.

В материале также приводятся слова Президента Турции: "Победа в Карабахе изменила геополитический баланс региона от Азии до Европы и открыла новую эру для нашего региона". Эрдоган подчеркнул, что нынешняя победа не завершает процесс, а становится шагом на пути к долгосрочному миру, способствующему процветанию региона.

Также Euronews напоминает о подписании 8 августа в Вашингтоне соглашения между лидерами Азербайджана и Армении, направленного на окончательное урегулирование карабахского конфликта.

"Белый дом заявил, что в рамках соглашения США также окажут содействие в строительстве транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания" или TRIPP (42-километровый отрезок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении - ред.).

Для Баку коридор обеспечивает прямую сухопутную связь с Нахчыванской АР, укрепляет связи с Турцией и закрепляет послевоенные достижения посредством инфраструктурной дипломатии. Он также усиливает позиции Азербайджана как ключевого глобального транспортно-логистического хаба. Этот шаг широко рассматривается как еще один этап в формировании Баку и Ереваном нового будущего в изменившихся геополитических реалиях", - подчеркивается в статье.