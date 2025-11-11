Космическая пыль во Вселенной может быть "пушистой"

Космическая пыль - не только сырье для планет и астероидов и не просто эффектные туманности вроде знаменитых "Столпов Творения". Ученые под руководством Алексея Потапова из Йенского университета в Германии выяснили: частицы, из которых состоит межзвездная пыль, могут быть куда более рыхлыми и пористыми, чем считалось раньше - буквально "пушистыми".

работа опубликована в журнале The Astronomy and Astrophysics Review (AAR).

Пористость играет ключевую роль в химии космоса. Чем больше у пылинки пустот, тем больше поверхность, на которой могут происходить реакции - например, образование молекул водорода (H₂), без которых не рождаются звезды. Кроме того, в микроскопических порах могут удерживаться летучие вещества, включая воду, защищенные от разрушения космическим излучением. Такие "пылинки-хранители" могли переносить воду и другие важные молекулы в молодые планетные системы - в том числе на раннюю Землю.

Ученые различают два типа пористости. "Внутренняя" означает, что пустоты встроены в саму структуру пылинки, как у фуллерена. "Внешняя" - что поры образуются между частицами, которые слиплись под действием гравитации.

Чтобы понять, какой тип преобладает во Вселенной, исследователи проанализировали четыре источника данных: образцы, доставленные космическими аппаратами Stardust и Rosetta, спектральные наблюдения межзвездной пыли, лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование.

Миссия Stardust в 2006 году принесла на Землю образцы из кометы Вильда 2, а Rosetta изучала комету 67P/Чурюмова - Герасименко. В обеих миссиях обнаружили как плотные, так и чрезвычайно рыхлые частицы пыли - с пористостью до 99 %.

Наблюдения радиотелескопа ALMA за молодой звездной системой HL Tau показали, что пористость пыли в ее протопланетном диске достигает 90 %. Ученые считают, что со временем пыль могла частично уплотниться из-за столкновений.

Эксперименты на Земле подтверждают эти данные. При испарении горных пород лазером и осаждении получившихся частиц на подложку образуются исключительно пористые структуры - такие же, какие наблюдали "Розетта" и "Стардаст". Компьютерное моделирование также показало: на ранних этапах формирования Солнечной системы столкновения пылинок приводили к образованию фрактальных структур с микропорами, способных удерживать воду и другие молекулы.

Пока доказательств недостаточно, чтобы окончательно утверждать, что вся межзвездная пыль похожа на губку. Однако все больше данных говорит о том, что она действительно гораздо "мягче" и воздушнее, чем считалось раньше.