TRIPP: новая архитектура Евразии и возможности Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и его переговоры с Президентом США Дональдом Трампом - это не просто дипломатическое событие, а этап, ставший символом зарождения нового геоэкономического порядка в Евразии. Поддержка Токаевым инициативы Трампа - проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) - знаменует начало нового этапа в развитии Среднего коридора.

Выступая после встречи, американский лидер подчеркнул, что TRIPP - это не только новая транспортная эра, но и результат исторического соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. "Они назвали этот маршрут в честь меня, и я горжусь этим. Эта дорога соединит Восток и Запад, пройдет через самый экономически стратегический регион мира и создаст новые торговые возможности для прикаспийских стран и стран Центральной Азии", - заявил Трамп.

Спустя много лет США возвращаются в регион с проектом, ориентированным на экономическую инфраструктуру. TRIPP - это не просто дорога, а полноправная логистическая экосистема, соединяющая Каспий, Кавказ и Турцию.

Сегодня Казахстан становится ключевой страной в региональной стратегии Вашингтона. Контракты стоимостью более 17 миллиардов долларов охватывают энергетику, добычу редких металлов, высокие технологии и транспортную инфраструктуру. Казахстан обеспечивает около 25 процентов внутреннего спроса США на уран, что делает его стратегическим поставщиком ядерной энергии.

Кроме того, инвестиции США направлены на добычу вольфрама и редкоземельных элементов в Казахстане. Это демонстрирует стремление Вашингтона снизить зависимость от Китая и диверсифицировать поставки сырья. На фоне санкций, наложенных на Россию, Казахстан выступает экономическим мостом между Западом и Востоком и сохраняет свою многовекторную дипломатию.

"Маршрут Трампа" фактически создает новую линию экономического роста - цепочку, которая проходит от Казахстана через Каспийское море до Азербайджана, оттуда до Турции и, наконец, Европы. Для Азербайджана это не просто транзитный проект, а возможность закрепить за собой статус главного хаба Среднего коридора.

В настоящее время через территорию Азербайджана проходит 8 миллионов тонн транзитных грузов в год. В рамках TRIPP это число может вырасти до 15 миллионов тонн, что означает около 1,5 миллиона стандартных контейнеров (TEU). Для сравнения: в Черном море самый крупный порт Констанца каждый год принимает грузы примерно в том же объеме.

Реализация TRIPP побуждает прикаспийские страны быстрее развивать портовую и железнодорожную инфраструктуру. В настоящее время Бакинский международный морской торговый порт с годовой грузоподъемностью 15 миллионов тонн получает возможность стать главным хабом Каспия.

Для Азербайджана этот проект важен одновременно в трех измерениях - экономическом, геополитическом и технологическом. С экономической точки зрения это рост транзитных доходов, развитие сферы услуг и логистики, появление новых рабочих мест. С геополитической точки зрения, Азербайджан становится главным гарантом стабильности и сотрудничества между Центральной Азией, Кавказом и Турцией. А с технологической точки зрения это переход на цифровые и "умные" коридоры, интеграция логистики с ИТ-платформами, автоматизированными таможенными системами и обменом информацией.

Азербайджан также углубляет сотрудничество с Казахстаном и Туркменистаном в рамках Транскаспийского транспортного консорциума.

Новый маршрут снижает зависимость Европы от северных маршрутов, позволяя доставлять грузы из Китая и Центральной Азии в Европу всего за 12-14 дней, минуя территорию России (вместо нынешних 25-30 дней).

Таким образом, США укрепляют свои позиции в регионе не за счет военных баз, а за счет инфраструктуры - то есть наиболее долговременной формы влияния.

Еще один вопрос - конкуренция между маршрутами. Россия будет активно продвигать линию "Север-Юг", проходящую через Иран и Каспийское море, а Китай - центральноазиатские ответвления проекта "Один пояс, один путь". Главное для Азербайджана - привлечение грузопотоков конкурентоспособными тарифами, минимальной бюрократией и современным уровнем сервиса.

Третий фактор - финансы. Расширение инфраструктуры требует миллиардов долларов инвестиций. Поэтому главным приоритетом станет привлечение частных инвесторов и создание государственно-частного партнерства.

Чтобы максимально эффективно использовать новую геополитическую реальность, Азербайджану необходимо предпринять активные шаги. В первую очередь, важно модернизировать железнодорожные линии и терминалы, увеличить пропускную способность Бакинского порта и развивать мультимодальные хабы. Второе направление - формирование привлекательной правовой и административной среды для международных перевозчиков. Принцип "единого окна", прозрачная тарифная политика и цифровые таможенные системы могут обеспечить превращение Азербайджана в транзитный хаб. Третье направление - укрепление институциональных связей с Казахстаном, Турцией и странами Центральной Азии: создание совместных логистических компаний, страховых фондов и транспортных альянсов. Тем самым у Азербайджана есть возможность стать одним из авторов новой экономической архитектуры Евразии.

Если рассматривать TRIPP как структурированный экономический проект, становится ясно, что речь идет о системной перестройке логистики всей Евразии. По данным министерства торговли США, в 2024 году общий грузооборот между Центральной Азией и Европой составил 78 миллионов тонн, из которых лишь 8% пришлось на Каспий. Потенциал же огромен: при сохранении нынешних транспортных тарифов этот показатель может увеличиться до 20-22% к 2026 году.

За последний год по Среднему коридору было перевезено более 2,7 млн ​​тонн грузов, что на 35% больше, чем в 2023 году. Этот показатель, превосходящий даже самые оптимистичные прогнозы, еще больше возрастет после соглашения между Азербайджаном и Арменией в августе 2025 года в Вашингтоне. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году транзит достигнет не менее 10 млн тонн.

Для сравнения: традиционные маршруты через Россию (включая Транссиб и Северный морской путь) потеряли 40% грузов из Азии из-за санкций, длительных сроков доставки и геополитических рисков. Маршруты через Иран и Персидский залив считаются нестабильными из-за напряженности в регионе. В этом контексте Азербайджан и Казахстан становятся новыми центрами притяжения инвестиций.

Одним из основных узлов TRIPP является Каспийское море. Казахстан предпринял значительные шаги в этом направлении: годовая пропускная способность порта Актау увеличена до 25 миллионов тонн, а новый терминал Курык специализируется на паромных и контейнерных перевозках. С азербайджанской стороны опорой этой системы является Алят (Бакинский международный морской торговый порт). Порт уже может обрабатывать 15 миллионов тонн грузов в год, а в ближайшие годы планируется увеличить этот показатель до 25 миллионов. Алят - это не просто транспортный узел, а полноценная экономическая зона с более чем 130 резидентами. Здесь размещены компании, работающие в сфере логистики, информационных технологий и производственных сферах. Эта модель формирует концепцию "логистики как платформы" - объединения транспорта, финансов, страхования и цифровых услуг в единую систему.

По обновленным данным за 2025 год, общий объем прямых инвестиций США в Казахстан превысил 40 миллиардов долларов. Более 12 миллиардов долларов из них было инвестировано в добычу редкоземельных элементов и урана.

Но главным новшеством стало заявление Трампа о намерении инвестировать в "инфраструктуру XXI века". Речь идет о пакете проектов общей стоимостью 35 миллиардов долларов. Финансирование этого пакета будет осуществляться за счет экспортно-кредитных агентств США и частных консорциумов.

В проекте также особое внимание уделяется цифровым коммуникациям: по маршруту планируется проложить волоконно-оптическую линию, которая соединит Центральную Азию, Азербайджан и Турцию с европейскими центрами обработки данных. Таким образом, TRIPP становится одновременно транспортным и информационным коридором.

В Азербайджане реализуется несколько крупных инфраструктурных проектов, непосредственно связанных с TRIPP. Завершено строительство более 70% 110-километровой железнодорожной линии Горадиз-Агбенд. Она соединит Нахчыван с основной частью страны и станет неотъемлемой частью международного транзитного маршрута. Кроме того, в 2025 году началось расширение автомагистрали Гянджа-Газах-граница Грузии. Азербайджан также развивает сеть логистических центров вдоль Гянджи, Евлаха, Нахчывана и Сумгайыта.

Для Азербайджана этот проект также означает укрепление стратегического альянса с Турцией и расширение экономических возможностей на Центральную Азию. Сотрудничество с Казахстаном и Туркменистаном по обе стороны Каспийского моря усиливает тюркское направление проекта и формирует мощную экономическую артерию, которую западные аналитики уже окрестили "Тюркским шелковым поясом". В этом контексте Азербайджан приобретает роль не только транзитной страны, но и центра, где бьется экономический и политический пульс новой евразийской системы.

По предварительным оценкам министерства экономики Азербайджана, к 2030 году годовой доход от транзитных операций и связанных с ними услуг может достичь 1,2 млрд долларов США. Создание новых логистических хабов приведет к появлению около 30 000 новых рабочих мест.

Кроме того, прогнозируется ежегодный рост ВВП страны на 2,5-3% за счет расширения экспортных и транзитных операций. По расчетам Бакинского центра транспортных исследований, каждые 10 миллионов тонн транзитных грузов приносят экономике Азербайджана дополнительно 400 миллионов долларов США дохода, включая портовые сборы, страхование, услуги и переработку.

Для полной реализации потенциала проекта TRIPP Азербайджан должен стать не просто участником, но и координирующим центром. Приоритетными направлениями на ближайшие годы являются:

- завершение строительства железнодорожного коридора до Нахчывана;

- увеличение пропускной способности Бакинского порта и контейнерного терминала Алят;

- цифровизация всех процессов транзита грузов;

- создание совместных логистических компаний с Казахстаном, Турцией и странами Центральной Азии.

... TRIPP становится инструментом глобального переформатирования Евразии. Это не просто дипломатическое заявление Трампа, а инфраструктурный фундамент новой эпохи.

Азербайджан обрел возможность для стратегического прорыва. Страна может стать центральным хабом евразийской логистики будущего.