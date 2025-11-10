В Австралии создана межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном

В честь Дня Победы Азербайджана в Федеральном парламенте Австралии официально создана межпарламентская группа дружбы Австралия-Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации посольства Азербайджана в Австралии в аккаунте в X.

Отмечено, что сопредседателями группы стали:

Майк Фрилендер - председатель постоянного комитета по здравоохранению, пожилым людям и инвалидам (Партия труда);

Рик Уилсон - заместитель председателя совместного постоянного комитета по торговле и инвестициям (Либеральная партия);

В группу также вошли председатель Сената Сью Лайнс, спикер Нижней палаты Милтон Дик и другие высокопоставленные парламентарии.

Создание группы послужит укреплению парламентского и дипломатического сотрудничества между двумя странами и будет способствовать развитию двусторонних отношений.