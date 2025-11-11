"Эта победа - показатель нашей сильной мотивации и мастерства"

"До конца мы вели напряженную борьбу и достигли высоких результатов в командных соревнованиях. Эта победа - показатель нашей сильной мотивации и высокого уровня мастерства".

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил член сборной Азербайджана по дзюдо Зелим Коцоев (100 кг), завоевавший золотую медаль в смешанном командном зачете на VI Играх исламской солидарности, проходивших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Спортсмен оценил успешное выступление сборной: "Я также пытался полностью справиться с возложенной на меня ответственностью". В индивидуальных соревнованиях мне не удалось завоевать "золото". На самом деле, эта награда могла быть моей. Возможно, я несколько упустил возможность проявить инициативу. Но это спорт - здесь возможно все. Главное, что сборная по дзюдо Азербайджана стала победителем VI Игр исламской солидарности".

Отметим, что сборная Азербайджана в финале смешанной командной гонки обыграла команду Узбекистана со счетом 4:0.