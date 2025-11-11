В поселке Горчу начались работы по сносу непригодных к эксплуатации зданий

В поселке Горчу Лачинского района начались работы по сносу непригодных к эксплуатации зданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил исполнительный директор Службы по восстановлению, строительству и управлению Лачинского района Рафиг Салманов.

Он отметил, что в общей сложности сносится 319 непригодных к эксплуатации зданий.

"Работы по сносу планируется завершить в течение двух месяцев. Площадь сноса, осуществляемого компанией "EL SEYM", составляет 300 гектаров. После завершения процесса сноса в посёлке Горчу планируется начать строительные работы первой очереди в 2026 году. Уже подготовлена ​​проектно-сметная документация на строительство 250 индивидуальных жилых домов. Кроме того, в посёлке Горчу начнётся строительство школы на 264 места, детского сада на 140 мест, медицинского центра, клуба-дворца культуры, спортивно-оздоровительного комплекса и административного здания, а также будут проложены дороги.

В рамках II Государственной программы "Большое возвращение" строительные работы следующей очереди застройки посёлка Горчу планируется осуществить в 2027-2030 годах. На данном этапе планируется строительство 250-300 индивидуальных жилых домов и трёх-четырёхэтажных многоквартирных домов. В целом в посёлке Горчу в перспективе планируется постоянное проживание тысячи семей. Как известно, посёлок Горчу расположен недалеко от международного аэропорта Лачин. Это сыграет важную роль в обеспечении занятости населения посёлка в будущем", - сказал Р. Салманов.