В Китае испытали надувной космический модуль

Команда китайских исследователей провела испытания эластичного орбитального модуля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет South China Morning Post.

Данный модуль можно будет использовать в качестве "орбитальной фабрики" для массового производства биофармацевтических препаратов.

"Наземные испытания показали, что характеристики модуля соответствуют требованиям или превосходят их", - говорится в материале.