Названы популярные среди азербайджанских пользователей соцсети

В сентябре текущего года активность азербайджанских пользователей социальной сети Instagram снизилась на 22,39 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 20,31%.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на статистический центр Global Stats.

По данному показателю Facebook занял второе место. В отчетном месяце доля этой платформы увеличилась на 1,94 процентных пункта и составила 32,7%.

На третьем месте расположился YouTube, показатель по которому увеличился на 3,06 процентных пункта по сравнению с августом и достиг 3,1%.

Четвертую позицию заняла социальная сеть Pinterest, доля которой выросла на 0,94 процентных пункта, составив 7,09%.

Пятую строчку рейтинга популярности на азербайджанском рынке социальных сетей заняла медиаплатформа X - 23,05%, что на 16,05 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

Замыкает рейтинг LinkedIn с показателем 2,28%, что означает рост на 0,63 процентных пункта в месячном выражении.