Турция направила БПЛА к месту крушения самолета в Грузии

Турция направила в район крушения транспортного самолёта C-130 в Грузии ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akıncı для проведения поисково-спасательных работ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, беспилотник в ближайшие часы подключится к поисковой операции.

Отмечается, что БПЛА Akıncı уже использовался в 2024 году во время поисково-спасательной операции после крушения самолёта президента Ирана, и сыграл важную роль в обнаружении обломков.