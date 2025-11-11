https://news.day.az/world/1794736.html Турция направила БПЛА к месту крушения самолета в Грузии Турция направила в район крушения транспортного самолёта C-130 в Грузии ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akıncı для проведения поисково-спасательных работ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, беспилотник в ближайшие часы подключится к поисковой операции.
Турция направила в район крушения транспортного самолёта C-130 в Грузии ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akıncı для проведения поисково-спасательных работ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, беспилотник в ближайшие часы подключится к поисковой операции.
Отмечается, что БПЛА Akıncı уже использовался в 2024 году во время поисково-спасательной операции после крушения самолёта президента Ирана, и сыграл важную роль в обнаружении обломков.
