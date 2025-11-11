Президент Ильхам Алиев обеспечил всё необходимое для Победы Азербайджана

Присутствие премьер-министра Пакистана на параде в честь Дня Победы является сильным сигналом стратегического партнёрства между двумя странами. Это демонстрация двусторонней дружбы, уз, проверенных в период кризиса. Для международного сообщества, особенно для стран региона, это отражает надёжность Пакистана, который поддерживает своих партнёров в сфере безопасности во время войны.

Об этом в комментарии Day.Az сказал директор Центра исследований Центральной Азии и Евразии Института мира и дипломатических исследований Пакистана Мухаммад Асиф Нур.

Он напомнил, что Пакистан не признавал Армению в качестве государства до августа 2025 года только из-за его дипломатической поддержки Азербайджану по поводу ранее спорных территорий Карабаха.

"С юридической точки зрения Пакистан рассматривает спорный статус Нагорного Карабаха так же, как статус региона Кашмир, который включает нерешённый вопрос самоопределения и является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Поскольку дипломатическая и юридическая позиция Азербайджана соответствует международному праву, это представляет Пакистан в позитивном свете, поскольку он поддерживает государства, находящиеся на правой стороне, что укрепляет доверие к его руководству. Точно так же Азербайджан поддерживает позицию Пакистана относительно статуса региона Кашмир. На этом фоне я считаю присутствие Премьер-министра Шахбаза Шарифа в Азербайджане символом доверия, лидерства и долгосрочного партнёрства", - сказал Мухаммад Асиф Нур.

Говоря о роли Президента Ильхама Алиева в освобождении оккупированных территорий и достижении Победы, директор Центра исследований отметил, что роль главы нашего государства была центральной в военной стратегии, которая привела к освобождению оккупированных территорий.

"Его видение освобождения этих территорий и его смелое лидерство, проявившееся в решимости действовать военным путём ради защиты своего народа, стали ключевыми столпами его руководства. Президент Азербайджана направлял Вооружённые силы, ставя перед ними конкретные задачи, необходимые для достижения военных целей. Его политика минимизации сопутствующего ущерба, защиты гражданского населения и безопасной эвакуации армянских граждан из зоны боевых действий стала основой для снижения числа гражданских жертв.

Во время войны с Арменией азербайджанское правительство продолжало пользоваться доверием населения. Поток информации, свобода слова и другие гражданские свободы не были ограничены. Наиболее интересным компонентом лидерского стиля Президента Ильхама Алиева стал послевоенный план реабилитации и развития, который предусматривает обеспечение гражданского статуса, социально-экономических потребностей и других сфер жизни людей. Он искусно выполнял военную и политическую деятельность, когда это требовалось. А после войны был сделан достойный шаг, который привел к подписанию трёхстороннего соглашения о прекращении огня.

Азербайджан не достиг победы изолированно. Это результат сильного руководства Президента Ильхама Алиева, которое обеспечило не только безопасность будущего Азербайджана, но и его экономику, освободив богатые минеральными ресурсами территории", - подчеркнул эксперт.

По его словам, помимо военного лидерства, Президент Азербайджана сыграл ключевую роль в модернизации Вооружённых сил благодаря нескольким программам сотрудничества в сфере обороны с такими странами, как Турция и Пакистан.

"Роль совместных учений и многолетней военной подготовки внесла вклад в механизацию военной структуры Азербайджана. Важную роль в войне сыграли турецкие беспилотники, сотрудничество по которым было налажено азербайджанским лидером. Он обеспечил наличие всего необходимого для победы на поле боя.

Президент Ильхам Алиев также добился дипломатической поддержки со стороны партнёров, военной от союзников, а также политической со стороны крупных держав, таких как Китай и Россия, что является уникальным свидетельством стратегического лидерства.

Кроме того, военные усилия были подкреплены необходимыми ресурсами. Президент Азербайджана заранее разработал послевоенную стратегию и предвидел возможные будущие вызовы. Это стратегическое предвидение помогло ему вести и завершить войну на собственных условиях, добившись желаемых политических целей. Поэтому Победа Азербайджана рассматривается как первая убедительная победа десятилетия в территориальном конфликте в мире", - пояснил Мухаммад Асиф Нур.

Комментируя вопрос о будущем развитии освобождённых территорий и реализацию государственных проектов под руководством Президента Ильхама Алиева, эксперт напомнил о планах главы нашего государства по развитию Карабаха ещё до начала войны.

"Результаты войны и последующие события сложились именно так, как планировались. Поэтому я уверен, что будущее развитие освобождённых территорий находится в надёжных руках. Развитие и восстановление уже ведутся под строгим контролем правительства.

Некоторые городские центры, объекты культурного наследия и районы понесли значительный ущерб во время войны. Однако стратегические планы развития, подкреплённые крупными инвестициями, являются образцовым результатом государственной политики. Как мы видим, основной целью Азербайджана является восстановление инфраструктуры, реабилитация местного и нового населения и раскрытие их реального социально-экономического потенциала. Недавние визиты Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Агдам, Ханкенди и Ходжалы служат напоминанием о высокой степени приверженности руководства восстановлению региона", - сказал он.

Говоря о перспективах отношений и развитии сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, Мухаммад Асиф Нур отметил, что оборонное и экономическое сотрудничество находятся на вершине приоритетов, за ними следуют межчеловеческие контакты и гуманитарное взаимодействие.

"Азербайджан продвигается в вопросе закупки истребителей JF-17, производимых в Пакистане, для модернизации своих ВВС. В закупку включены услуги и сотрудничество в области подготовки кадров. Для усиления взаимной синергии военно-воздушные силы Пакистана проводят совместные учения с ВВС Азербайджана. Последние, отмечу, состоялись в октябре этого года. В учениях участвовали пакистанские истребители и эти же самолёты были представлены на параде в День Победы вместе с остальными пакистанскими подразделениями. Поэтому думаю, что сотрудничество в сфере обороны между двумя странами продолжит расширяться.

Аналогичным образом региональная связь, торговля и энергетическое сотрудничество формируют основу расширения экономического сотрудничества. Подписание Соглашения о преференциальной торговле в 2024 году стало крупной вехой в двусторонних торговых отношениях, которые будут продолжать развиваться. Стремление Пакистана увеличить свою связь с Центральной Азией через Афганистан по автомобильным и железнодорожным маршрутам также направлено на установление связи с Азербайджаном. К примеру, с апреля 2025 года авиакомпания PIA начала прямые рейсы из Пакистана в Азербайджан, что улучшило контакты между жителями двух стран", - заключил эксперт.

Хаял Хатамзаде

Перевод и оформление: Мехти Ахмедзаде