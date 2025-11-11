https://news.day.az/society/1794658.html

К сведению метеочувствительных людей - начиная с вечера...

На Солнце ожидаются мощные вспышки и геомагнитная буря уровня G2 (средняя) на Земле. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук (РАН). Согласно полученным данным, в конце дня 11 ноября ожидается магнитная буря интенсивностью G1-G2, а 12 ноября - уровня G3-G4.