К сведению метеочувствительных людей

На Солнце ожидаются мощные вспышки и геомагнитная буря уровня G2 (средняя) на Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук (РАН).

Согласно полученным данным, в конце дня 11 ноября ожидается магнитная буря интенсивностью G1-G2, а 12 ноября - уровня G3-G4.