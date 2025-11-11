Госсовет Франции подтвердил отзыв полномочий советника департамента у Ле Пен

Государственный совет Франции отклонил апелляцию главы парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая пыталась оспорить снятие ее с должности советника департамента из-за судебного запрета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госсовета.

"Государственный совет отклонил приоритетный вопрос о конституционности, поднятый Марин Ле Пен в ходе апелляции против постановления префектуры о ее отставке с должности советника департамента Па-де-Кале в свете приговора о лишении ее избирательных прав, вынесенного уголовным судом", - говорится в решении Госсовета.

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), тогда как остальные выборные должности Ле Пен должна покинуть.

После вынесения приговора Марин Ле Пен была уволена с поста советника департамента Па-де-Кале 18 апреля. Она пыталась оспорить это в Административном суде Лилля, однако тот подтвердил законность решения префектуры департамента.