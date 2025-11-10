США снова нанесли удары по двум судам в Тихом океане

США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нашей разведке было известно, что эти суда были связаны с незаконной контрабандой наркотиков, перевозили наркотики и следовали транзитом по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана", - говорится в публикации.

Хегсет заявил, что судами управляли "определенные террористические организации". При этом шеф Пентагона не уточнил, о каких именно организациях идет речь.

По его словам, на борту каждого судна находились по трое мужчин, которых министр назвал "наркотеррористами". Никто из шестерых не выжил.