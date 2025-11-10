Редкое природное явление засняли в Карпатах

Редкое явление заснял спасатель Василий Фицак. На кадрах видны Карпаты, а вдалеке на облаках - тот самый "призрак" в радужном сиянии.

Как передает Day.Az, броккенский призрак - довольно редкое явление, при котором человек видит свою гигантскую тень, окружённую сияющим ореолом.

Это зрелище нередко вызывает мистические ассоциации: огромная фигура на облаках кажется чем-то сверхъестественным.