Редкое природное явление засняли в Карпатах - ВИДЕО
Редкое явление заснял спасатель Василий Фицак. На кадрах видны Карпаты, а вдалеке на облаках - тот самый "призрак" в радужном сиянии.
Как передает Day.Az, броккенский призрак - довольно редкое явление, при котором человек видит свою гигантскую тень, окружённую сияющим ореолом.
Это зрелище нередко вызывает мистические ассоциации: огромная фигура на облаках кажется чем-то сверхъестественным.
