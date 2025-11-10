Именно широкое стратегическое видение Президента Ильхама Алиева позволило Азербайджану одержать победу.

Об этом в интервью Day.Az сказал международный обозреватель, политический аналитик Малик Аюб Сумбал.

"Именно мудрость и широкое стратегическое видение Президента Ильхама Алиева позволили Азербайджану одержать победу - как на военном фронте, так и в дипломатическом направлении. Президент Ильхам Алиев всегда отстаивал интересы Азербайджана и своего народа, добиваясь восстановления территориальной целостности. Его внешняя политика отличается многовекторностью и сбалансированным подходом как к Востоку, так и к Западу. Активная и гибкая дипломатия Азербайджана - это результат дальновидной стратегии Президента Ильхама Алиева.

Роль Президента Ильхама Алиева в современной истории Азербайджана - это роль сильного лидера, который решительно был настроен освободить свои земли. В новейшей истории крайне редко встречаются примеры, когда страна возвращает оккупированные территории. Несмотря на двойные стандарты Запада и затягивание процесса со стороны Минской группы ОБСЕ, Президент Ильхам Алиев сумел вернуть Карабах", - сказал он.

По словам аналитика, недавно он посетил освобожденные районы Карабаха - побывал в Шуше, Ханкенди и селе Сарыджалы Агдамского района.

"Меня глубоко впечатлили темпы восстановления, строительство и развитие "умных" сёл. Азербайджан инвестирует в восстановление освобождённых территорий, что наглядно демонстрирует приверженность Президента Ильхама Алиева плану возрождения региона.

Кроме того, Азербайджан занимает стратегически важное положение и является активным участником китайской инициативы "Пояс и путь". У страны есть огромный потенциал стать ключевым транзитным узлом и транспортным коридором, связывающим Восток и Запад. Уже сегодня через Азербайджан проходят торговые маршруты в сторону Турции и Европы", - добавил эксперт.

Али Гасымов