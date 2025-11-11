https://news.day.az/world/1794704.html В администрации президента Турции призвали опираться на официальные источники в связи с крушением самолета C130 Глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением в связи с крушением военно-транспортного самолета C130 на границе Грузии и Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поисково-спасательные работы начались сразу после происшествия.
В администрации президента Турции призвали опираться на официальные источники в связи с крушением самолета C130
Глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением в связи с крушением военно-транспортного самолета C130 на границе Грузии и Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поисково-спасательные работы начались сразу после происшествия.
Он подчеркнул важность получения информации только из официальных источников и призвал общественность не распространять непроверенные сведения об инциденте.
Следует отметить, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре