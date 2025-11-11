Почему флешкам не стоит доверять важные данные?

Для многих людей USB-накопитель - самый удобный способ хранения важных файлов. Он компактный, не требует интернета и легко подключается к любому компьютеру.

Тем не менее эксперты SlashGear предупреждают: полагаться только на флешку для хранения важных файлов небезопасно, передает Day.Az.

Вот что нужно знать, чтобы защитить свои документы.

Почему флешка - не лучший способ хранения

Как отмечает SlashGear, долговечность USB-накопителя зависит от различных факторов: качества производства, частоты использования и условий хранения. Даже устройства проверенных брендов могут выйти из строя в один день без видимых причин. При этом много кто держит на флешках единственные копии документов - от личных фото до рабочих проектов.

К тому же, USB-гаджеты часто становятся переносчиками вирусов. Достаточно подключить накопитель к зараженному устройству - и зловредное ПО попадет на флешку, а затем может заразить и другие устройства.

Как снизить риск потери данных

Эксперты советуют никогда не хранить важные файлы в одном экземпляре. В идеале всегда иметь две копии: одну - на USB-накопителе, вторую - в облачном сервисе, например Google Drive, iCloud или OneDrive. Такой подход защитит от любых "авралов" - от поломки флешки до случайного удаления данных.

Отдельное внимание стоит уделить защите вашей информации. Если флешка попадет в чужие руки, все файлы окажутся доступны. Поэтому эксперты по безопасности советуют использовать шифрование. На Windows для этого подойдет BitLocker, а на macOS - встроенная "Дисковая утилита".

Главное правило - дублирование и шифрование

Как подчеркивает SlashGear, идеальное решение - комбинировать облачное и физическое хранение. Если облачный аккаунт взломают, у вас останется резервная копия на флешке; если накопитель потеряется - вы восстановите данные из облака.

Поэтому регулярно проверяйте свои резервные копии и убедитесь, что при необходимости сможете быстро вернуть нужные файлы.