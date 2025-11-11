Умерла звезда «Брюса Всемогущего»

Актриса Сэлли Керкленд скончалась в 84 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ со ссылкой на ее представителя Майкла Грина.

Керкленд умерла в больнице города Палм-Спрингс в Калифорнии. Его госпитализировали около недели назад после падения в душе. Артистка получила травмы ребер и стопы. Отмечается, что на протяжении года актриса страдала от деменции.

Керкленд начала актерскую карьеру в 1962 году в театре. В 1968-м она стала первой актрисой, представшей обнаженной перед зрителями на театральной сцене. В 1987-м она была номинирована на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Анна". За работу в этой картине она удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая актриса в драме".

В фильмографии Керкленд более 250 ролей. Она участвовала в таких проектах, как "Лучшие из лучших", "Афера", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Брюс Всемогущий", "Какими мы были", "Мыслить как преступник", "Театр Рэя Брэдбери", "Сильное лекарство", "Старски и Хатч", "Фелисити", "Большой Стэн", "Дни нашей жизни", "Она написала убийство".