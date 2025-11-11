В Азербайджане закрылся известный музей

В Нахчыване закрылся музей соли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, причина ликвидации музея не сообщается.

Уточняется, что решение о закрытии будет выполнено в течение двух месяцев.

Напомним, что музей, подчинённый Министерству культуры Нахчыванской АР, был создан в 2017 году. Основной целью его создания было подчеркнуть значение нахчыванской соли, систематизировать результаты проводимых научных исследований, сохранить и популяризировать материально‑культурные образцы, полученные в ходе научных исследований.

В музее хранились каменные орудия, каменные молотки и кувалды, мешки для хранения и транспортировки соли, солонки из глины и керамики, каменные ступки, ступки с пестиками и другие ценные экспонаты.