Хроника Победы: война окончена

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Обращение Президента Ильхама Алиева

"Дорогие соотечественники.

Сегодня исторический день для нашей страны. Сегодня прекращается армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Считаю, что только что подписанное трехстороннее заявление станет последней точкой в деле решения вопроса. Данное заявление подписано Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении", - говорится в обращении.

Президент Ильхам Алиев назвал даты возвращения Азербайджану Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов: "Кяльбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, Агдамский район - до 20 ноября, Лачинский район - до 1 декабря".

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности страны.

"Дорогие соотечественники!

Настал великий день - день Победы! Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики! Восстановлена историческая справедливость! Искренне поздравляю азербайджанский народ с этим воистину знаменательным событием!

Армения признала свою полную и безоговорочную капитуляцию! Мы с честью выполнили свою благородную освободительную миссию! Мы отстояли нашу Родину, освободили исконно азербайджанские земли от оккупации, одержали Победу, которую терпеливо ждал Азербайджан! Долгие годы мы ждали торжества истины и исторической справедливости!" - говорится в поздравлении.

Несмотря на заключение мира, с утра 10 ноября армянская сторона обстреляла из тяжелой артиллерии город Тертер.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Сейчас: город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Ранено одно гражданское лицо. Военно-политическое руководство Армении продолжает свою политику террора против гражданского населения. Тертер решительно и гордо сопротивляется всем атакам со стороны Армении", - написал он.

По информации Генпрокуратуры, в результате обстрела пострадал житель Тертера Сабир Мамедов, 1965 года рождения.

Новость о завершении войны была встречена общественностью страны с ликованием.

На улицах Баку прошли массовые шествия в честь победы Азербайджана над Арменией.

Жители столицы вышли на улицы с флагами, скандировали патриотические лозунги.

Между тем в Армении в ночь на 10 ноября начались протесты. Протестующие избили спикера парламента Армении. У здания парламента произошла стычка между охраной Мирзояна и протестующими. Сам он в этот момент находился в машине. Однако участники протеста буквально вытащили всех из автомобиля.

Протестующие ворвались в здание правительства Армении и устроили там погром.

Армяне, недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, разгромили мебель в помещении. Протестующие искали премьера и обвиняли его в предательстве страны.