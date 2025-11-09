"Я всегда верил, что завоюю золотую медаль"

"Я всегда верил, что смогу завоевать золотую медаль. Конечно, бывают и моменты, когда я проигрываю на соревнованиях - это нормально, я не робот".

Как сообщает корреспондент İdman.Biz, командированный в Эр-Рияд, об этом заявил азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров, завоевавший золотую медаль на VI Играх исламской солидарности, передает Day.Az.

Спортсмен также подчеркнул значимость успеха, достигнутого в День Победы: "Это действительно особенный день. Я вышел на татами с целью завоевать золотую медаль. Этот день стал для меня знаковым - и из-за Дня Победы, и потому что мне удалось завоевать первое "золото" на VI Играх исламской солидарности".

Гейдаров рассказал о своей подготовке к турниру и подходе к каждому поединку: "Я готовлюсь к встрече с каждым соперником. В первых двух поединках мне противостояли не самые сильные соперники, но я всегда воспринимаю каждый бой как финал".

Напомним, что в финальном поединке Хидаят Гейдаров (73 кг) одержал победу над узбекским дзюдоистом Шакрамом Ахадовым, став чемпионом VI Игр исламской солидарности.