В Гёйчае прошел Праздник граната

В городе Гёйчай прошел традиционный Праздник граната, организованный Исполнительной властью Гёйчайского района при поддержке Государственного агентства по туризму и Агентства развития малого и среднего бизнеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль, проведенный в этом году в 16-й раз, собрал в Гёйчае тысячи людей - местных жителей, гостей, представителей государства и правительства, депутатов Милли Меджлиса, а также местных и иностранных предпринимателей.

Разнообразные конкурсы и соревнования, связанные с гранатом, демонстрация народных ремесел и образцов региональной культуры вызвали большой интерес у посетителей фестиваля. Организаторы, приветствуя гостей под звуки музыки, представили натуральные гранатовые соки и продукцию, произведенную на местных предприятиях.

Символ праздника - Гранатовая принцесса - вышла на площадь и приветствовала гостей, пожелав нашему народу мира, изобилия и процветания. Участники мероприятия ознакомились с выставкой гранатов и гранатовой продукции из более чем 30 сел района. Кроме того, большой интерес вызвала книжная выставка, демонстрация образцов народного творчества, изделий ручной работы и старинных ремесел.

На улицах Гёйчая царила атмосфера изобилия и праздника. Выступления фольклорных ансамблей, хоровых, танцевальных и музыкальных коллективов придали событию особый колорит.

За праздничным столом гости отведали гранатовый сок и вино, национальные сладости, в том числе из граната, а также тандырный хлеб, сыр, лаваш, кяту, кябаб, дошемеплов. Каждый уголок демонстрировал многовековую кулинарную культуру Азербайджана, гостеприимство народа и плоды его труда.

На протяжении всего праздника звучали стихи и песни, посвященные гранату, исполнялись танцы; выступления коллективов художественной самодеятельности, учащихся музыкальных школ и спортсменов вызывали аплодисменты зрителей. Также на протяжении всего фестиваля демонстрировались интересные сценки и развлекательные программы, отражающие культурную жизнь Гёйчая.

Вечером состоится масштабная концертная программа с участием известных мастеров искусства, а завершится фестиваль красочным фейерверком.

Проводимый с 2006 года Праздник граната способствует развитию агротуризма как части сельсого хозяйства и аграрной культуры страны. В Гёйчае выращиваются такие сорта граната, как "гюлоша", "велес", "ширин", "шихбаба", "шелли малисси", "гырмызыгабыг", "бала мурсал", "шахназ", "агширин" и другие, обладающие высокими вкусовыми и качественными показателями. Гранаты и гранатовая продукция, производимая в Гёйчае, признаны на зарубежных рынках как важная часть экспортного потенциала аграрной продукции Азербайджана.

Напомним, что 16 декабря 2020 года при поддержке Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната" были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.