В ЕС рассказали о стычке Каллас и фон дер Ляйен

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель Мартина Зельмайра - "главного врага" руководителя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. О стычке между лидерами ЕС сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что Каллас хотела назначить Зельмайра своим ближайшим советником, что позволило бы "укрепить ее власть", однако противодействие со стороны ЕК ударило по его кандидатуре. Из-за этого главный критик фон дер Ляйен остался послом ЕС в Ватикане, а Каллас потерпела поражение в схватке за влияние.

"[В случае назначения Зельмайр] был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле он был бы таким монстром и для Каллас", - указано в сообщении.