Хроника Победы: последний день войны

Распространены видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша.

В течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 1 пушка Д-30, 1 минометный расчет, 1 военный грузовик с боеприпасами противника.

В ночь с 8 на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района, подверг обстрелу позиции Азербайджанской армии. Точным ударом наших подразделений были уничтожены миномет и его расчет на этой огневой точке. Подразделения Азербайджанской армии прицельным огнем также уничтожили 1 танк Т-72 вблизи поселка Тонашен и личный состав противника, передвигающийся на Ходжавендском направлении фронта.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 ноября дал интервью телеканалу BBC News.

"Мы не армяне. Они провели этническую чистку против нас. Они изгнали из Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов всех азербайджанцев. В результате осуществленной Арменией политики этнической чистки у нас один миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Однако мы не будем вести себя так же. Мы не станем мстить. Даже когда они разбомбили Гянджу, Барду, другие города и убили 92 человека, гражданских лиц, я неоднократно говорил, что мы будем мстить на поле боя. Учитывая эту официальную позицию, проживание в Азербайджане тысячи армян и отсутствие всякой этнической чистки в отношении них, почему же мы должны сделать это там?" - в частности отметил глава государства.

Азербайджанская армия продолжает наносить артиллерийские удары по позициям и живой силе противника на Ходжавендском направлении фронта.

Артиллерийским ударом разрушаются окопы и укрытия противника.

9 ноября точным огнем наших подразделений был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" противника на Ходжавендском направлении фронта.

9 ноября в 15:50 прицельным огнем наших подразделений был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ", применявшийся против нашей авиации и размещенный противником между частными жилыми домами на Ходжавендском направлении фронта.

9 ноября ударными БПЛА были уничтожены 1 танк и 1 боевая машина пехоты вооруженных сил Армении, которые пытались атаковать наши подразделения для прорыва блокады близ села Зарыслы на трассе Лачин-Шуша.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли Физулинского района, Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик Джебраильского района, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского района, Кечикли, Ордекли Зангиланского района.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем Twitter-аккаунте.

За один день, 9 ноября, были освобождены 71 село, 1 поселок и 8 стратегических высот.

Лачин - Гюлябирд, Сафийан, Тюркляр

Физули - Ашагы Гюздяк, Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шыхлы, Гарамамедли, Довлетярлы, Гаджилы, Гусейнбейли, Сараджыг, Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагарда, Сеид Махмудлу, Алескерли

Ходжалы - Шушакенд, Мухтар, Дашалты, Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг

Ходжавенд - Мец Таглар, Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, Тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен, Шехер, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых

Джебраил - Галаджыг, Моллагасанли, Аскерханлы, Юхары Нюсус, Ашыг Меликли, Нифталылар, Герер, Челебилер, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик

Губадлы - Гараманлы, Хендек, Хамзали, Махрызлы, Хал, Баллыгая, Улашлы, Тинли, Ходжахан, Боюнекер, Гарагоюнлу, Черели, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик

Зангилан - Собу, Гарагёз, Искендербейли, Кечикли, Ордекли, поселок Бартаз

Высоты - стратегическая высота Бартаз (2300 метров), высота Сыгырт (1370 метров), высота Шукюратаз (2000 метров) и пять безымянных высот.