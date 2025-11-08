В представительствах Азербайджана за рубежом отмечена пятая годовщина Победы - ФОТО
В связи с празднованием пятой годовщины Дня Победы в дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом, а также в аппаратах военных атташе, аккредитованных в зарубежных странах, были проведены торжественные мероприятия.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
В церемониях, состоявшихся с участием сотрудников посольств иностранных государств, глав дипломатических миссий и военных атташе, представителей министерств обороны и других гостей, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступившие на мероприятиях отметили значение исторической Победы Азербайджанской Армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева. Было рассказано о героической летописи нашего народа, доблести военнослужащих, о достигнутых исторических успехах в деле отстаивания независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
В ходе мероприятий были продемонстрированы документальные фильмы и видеоролики, посвящённые Отечественной войне.
Представленные музыкальные номера и литературно-художественные композиции были встречены участниками мероприятий с большим интересом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре