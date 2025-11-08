Состоялся совместный обед лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана

8 ноября состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется