Азербайджанский стрелок завоевала "серебро" и установила мировой рекорд на чемпионате мира в Каире - ФОТО
Азербайджанский стрелок Нигяр Насирова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира ISSF в Каире (Египет).
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, спортсменка набрала 550 очков в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров.
Этот результат также стал новым мировым рекордом.
Отмечается, что Нигяр и представительница Китая Яо Цянсю показали одинаковый результат, однако победитель определился по числу центральных попаданий: у Яо - восемь, у Нигяр - семь.
