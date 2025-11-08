Азербайджанский стрелок завоевала "серебро" и установила мировой рекорд на чемпионате мира в Каире

Азербайджанский стрелок Нигяр Насирова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира ISSF в Каире (Египет).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, спортсменка набрала 550 очков в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров.

Этот результат также стал новым мировым рекордом.

Отмечается, что Нигяр и представительница Китая Яо Цянсю показали одинаковый результат, однако победитель определился по числу центральных попаданий: у Яо - восемь, у Нигяр - семь.