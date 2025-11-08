Площадь Азадлыг готова к проведению военного парада

Площадь Азадлыг в Баку готова к проведению военного парада.

Как передает Day.Az, до начала парада остались считанные часы. 

Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.