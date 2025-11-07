https://news.day.az/tourism/1793825.html В США отменят сотни рейсов на фоне шатдауна В Соединенных Штатах с 7 ноября сократят число авиарейсов на 4% из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. Отмечается, что предписание FAA приведет к отмене сотен рейсов.
В США отменят сотни рейсов на фоне шатдауна
В Соединенных Штатах с 7 ноября сократят число авиарейсов на 4% из-за продолжающейся приостановки работы правительства.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
Отмечается, что предписание FAA приведет к отмене сотен рейсов. При этом 11 ноября количество сокращенных перелетов достигнет 6%, 13 ноября - 8%, а 14 ноября - 10%; это тысячи рейсов ежедневно.
Какие именно рейсы сократят, будут решать сами авиакомпании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре