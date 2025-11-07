Проливные дожди затопили Испанию

Эта осень стала, за три недели до её завершения, самой дождливой в Испании в этом веке.

Как передает Day.Az, за последние двое суток подтопило ряд центральных регионов страны, а также Каталонию и Балеарские острова (включая Майорку).

Представляем вашему вниманию кадры из Майорки: