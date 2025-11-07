https://news.day.az/world/1793959.html Проливные дожди затопили Испанию - ВИДЕО Эта осень стала, за три недели до её завершения, самой дождливой в Испании в этом веке. Как передает Day.Az, за последние двое суток подтопило ряд центральных регионов страны, а также Каталонию и Балеарские острова (включая Майорку). Представляем вашему вниманию кадры из Майорки:
