Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.

Как передает Day.Az, публикация министерства размещена в "Х".

"Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днем Победы 8 ноября - днем великой победы, одержанной в Карабахе пять лет назад. Турция и Азербайджан всегда будут вместе как один народ - два государства", - говорится в публикации.