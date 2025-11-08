https://news.day.az/politics/1794012.html Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы. Как передает Day.Az, публикация министерства размещена в "Х". "Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днем Победы 8 ноября - днем великой победы, одержанной в Карабахе пять лет назад.
Как передает Day.Az, публикация министерства размещена в "Х".
"Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днем Победы 8 ноября - днем великой победы, одержанной в Карабахе пять лет назад. Турция и Азербайджан всегда будут вместе как один народ - два государства", - говорится в публикации.
