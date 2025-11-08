https://news.day.az/politics/1794084.html Сегодня я вижу сильный азербайджанский народ, отмечающий это грандиозное событие с огромным патриотизмом и любовью - Премьер-министр Пакистана Сегодня мое сердце переполнено гордостью. Потому что здесь я вижу, как сильный азербайджанский народ с огромным патриотизмом и любовью празднует это грандиозное событие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
