Сегодня я вижу сильный азербайджанский народ, отмечающий это грандиозное событие с огромным патриотизмом и любовью

Сегодня мое сердце переполнено гордостью. Потому что здесь я вижу, как сильный азербайджанский народ с огромным патриотизмом и любовью празднует это грандиозное событие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.