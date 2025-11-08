Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад Шахбаз Шариф принимают участие в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне

8 ноября на площади Азадлыг в Баку проходит Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в параде принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических шехидов.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства выступил на параде.

Выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступает Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

