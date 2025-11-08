Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад Шахбаз Шариф принимают участие в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
8 ноября на площади Азадлыг в Баку проходит Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в параде принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.
Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических шехидов.
Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.
Глава государства выступил на параде.
Выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступает Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.
Новость обновляется
