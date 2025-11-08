https://news.day.az/politics/1794089.html Победа Азербайджана в Карабахе стала источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение - Мухаммад Шахбаз Шариф - ВИДЕО На протяжении всей борьбы братского Азербайджана за свободу своих земель Пакистан стоял рядом с ним как скала, и впредь будет так. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
На протяжении всей борьбы братского Азербайджана за свободу своих земель Пакистан стоял рядом с ним как скала, и впредь будет так.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Победа Азербайджана в Карабахе стала великим торжеством справедливости, источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение, отметил Премьер-министр.
