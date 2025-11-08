Названы сроки сдачи в эксплуатацию новых жилых комплексов в Шуше

Новые жилые комплексы в Шуше планируется сдать в эксплуатацию к началу 2027 года.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в своем заявлении по случаю Дня Победы.

Он сообщил, что основная часть строительно-восстановительных работ будет завершена в следующем году.

"Работы по двум жилым комплексам уже ведутся. Строительство третьего жилого комплекса начнется в ближайшие два месяца. В Шуше проводится масштабное строительство примерно 45 зданий. Мы поэтапно передадим эти дома в эксплуатацию жителям Шуши в начале 2027 года", - сказал он.