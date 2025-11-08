Победа во Второй Карабахской войне открыла новую страницу в истории региона.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками военного парада, приуроченного к пятой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

"Каждый сантиметр освобожденных территорий - от Лачина до Шуши, от Зангилана до Ханкенди, от Ходжалы до Физули - наполнены миром, развитием, процветанием и свободой. Даст Аллах, эта атмосфера мира и доверия будет и далее укрепляться", - сказал турецкий лидер.