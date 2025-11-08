https://news.day.az/politics/1794036.html Министерство нацобороны Турции поделилось публикацией о процессе подготовки к военному параду в Баку - ВИДЕО Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о процессе подготовки к военному параду в Баку. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Да здравствует братский Азербайджан! С Днем Победы 8 ноября.
"Да здравствует братский Азербайджан! С Днем Победы 8 ноября. Сегодня наши героические коммандос сотрясут улицы Баку, воспевая мужество и братство, а Азербайджан с гордостью встретит наших турецких братьев. Истребители наших Военно-воздушных сил отобразят могущество Полумесяца и Звезды в небе над Баку, как символ нашей вечной братской дружбы".
