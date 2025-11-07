В Баку пройдет "Турнир Победы" по стрельбе из лука.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию стрельбы из лука Азербайджана, в турнире, организованном федерацией при поддержке Министерства молодежи и спорта и Азербайджанской спортивной академии, примут участие спортсмены до 18 лет из разных регионов страны.

Соревнования пройдут на дистанции 60 метров в индивидуальном зачете. Основная цель турнира - популяризация этого древнего и изящного вида спорта среди молодых лучников, выявление талантливых спортсменов и повышение их готовности к международным соревнованиям.

В рамках турнира участники смогут продемонстрировать свои индивидуальные навыки.

Отметим, что победители соревнований, которые пройдут с 13 по 15 ноября, будут награждены дипломами и медалями.