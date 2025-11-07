Военнослужащим министерства обороны присвоены высшие воинские звания - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
высшее воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Кянану Алигусейн оглу Сеидову
генерал-майору Агамиру Азизхан оглу Султанову
высшее воинское звание "генерал-майор"
полковнику Зауру Газанфар оглу Юсифли
полковнику Умудвару Азизалы оглу Гулиеву
полковнику Анару Тофиг оглу Гусейнову
полковнику Этибару Исмаил оглу Магеррамову
высшее воинское звание "контр-адмирал"
капитану 1-го ранга Шахину Орудж оглу Мамедову".
