Военнослужащим министерства обороны присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

высшее воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Кянану Алигусейн оглу Сеидову

генерал-майору Агамиру Азизхан оглу Султанову

высшее воинское звание "генерал-майор"

полковнику Зауру Газанфар оглу Юсифли

полковнику Умудвару Азизалы оглу Гулиеву

полковнику Анару Тофиг оглу Гусейнову

полковнику Этибару Исмаил оглу Магеррамову

высшее воинское звание "контр-адмирал"

капитану 1-го ранга Шахину Орудж оглу Мамедову".