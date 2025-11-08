На площади Азадлыг впервые прошёл парадный расчёт войск беспилотных систем

Впервые на площади Азадлыг принял участие парадный расчёт войск беспилотных систем - одного из самых современных видов войск.

Как сообщает Day.Az, парадным расчётом командовал полковник Адам Гусейнов, награждённый орденом "За службу Отечеству".