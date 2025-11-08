https://news.day.az/politics/1794088.html На площади Азадлыг впервые прошёл парадный расчёт войск беспилотных систем - ВИДЕО Впервые на площади Азадлыг принял участие парадный расчёт войск беспилотных систем - одного из самых современных видов войск. Как сообщает Day.Az, парадным расчётом командовал полковник Адам Гусейнов, награждённый орденом "За службу Отечеству".
