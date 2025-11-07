https://news.day.az/sport/1793970.html Исламские Игры: Азербайджанские спортсмены прошли на параде - ФОТО В Эр-Рияде продолжается церемония открытия VI Исламских игр солидарности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, командированный в Эр-Рияд, состоялся официальный парад стран-участниц. Азербайджанская делегация первой прошла на параде. Флаг Азербайджана несли волейболистка Нилуфер Агазаде и тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли.
В Эр-Рияде продолжается церемония открытия VI Исламских игр солидарности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, командированный в Эр-Рияд, состоялся официальный парад стран-участниц. Азербайджанская делегация первой прошла на параде.
Флаг Азербайджана несли волейболистка Нилуфер Агазаде и тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли.
Отметим, что Азербайджан представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 дисциплинах будут бороться спортсмены 57 стран.
