Исламские Игры: Азербайджанские спортсмены прошли на параде

В Эр-Рияде продолжается церемония открытия VI Исламских игр солидарности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, командированный в Эр-Рияд, состоялся официальный парад стран-участниц. Азербайджанская делегация первой прошла на параде.

Флаг Азербайджана несли волейболистка Нилуфер Агазаде и тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли.

Отметим, что Азербайджан представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 дисциплинах будут бороться спортсмены 57 стран.