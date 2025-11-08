https://news.day.az/politics/1794095.html На военном параде в Баку представлены новые тактические бронемашины На военном параде в Баку представлены новые тактические бронемашины, принятые на вооружение и являющиеся продукцией национальной оборонной промышленности, сообщает Day.Az. Среди них: ● COBRA-II ● LAND ROVER-110 ● SKIF ● БТР-82A ● ПДМ-3 ● Танк T-72M1 ● Танк T-90S
Отметим, что в Баку прошел военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
