На военном параде в Баку представлены новые тактические бронемашины

На военном параде в Баку представлены новые тактические бронемашины, принятые на вооружение и являющиеся продукцией национальной оборонной промышленности, сообщает Day.Az.

Среди них:

● COBRA-II
● LAND ROVER-110
● SKIF
● БТР-82A
● ПДМ-3
● Танк T-72M1
● Танк T-90S

Отметим, что в Баку прошел военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

 