В Польше ищут неизвестный летающий объект

Польские службы ведут поиск неизвестного летающего объекта, который мог упасть недалеко от автомагистрали на юго-западе страны. Об этом сообщил комиссар пресс-службы полиции Нижней Силезии Пшемыслав Ратайчик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О падении летающего объекта в районе автомагистрали А4 в гмине Конты-Вроцлавске рассказал очевидец.

"Мы проводим поиски после получения таких сообщений", - сказал комиссар, отметив, что на данный момент нет никакой подтвержденной информации об объекте.

На этой неделе это как минимум второй подобный случай в стране.