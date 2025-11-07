https://news.day.az/world/1793852.html В Польше ищут неизвестный летающий объект Польские службы ведут поиск неизвестного летающего объекта, который мог упасть недалеко от автомагистрали на юго-западе страны. Об этом сообщил комиссар пресс-службы полиции Нижней Силезии Пшемыслав Ратайчик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Польские службы ведут поиск неизвестного летающего объекта, который мог упасть недалеко от автомагистрали на юго-западе страны. Об этом сообщил комиссар пресс-службы полиции Нижней Силезии Пшемыслав Ратайчик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О падении летающего объекта в районе автомагистрали А4 в гмине Конты-Вроцлавске рассказал очевидец.
"Мы проводим поиски после получения таких сообщений", - сказал комиссар, отметив, что на данный момент нет никакой подтвержденной информации об объекте.
На этой неделе это как минимум второй подобный случай в стране.
