До какого времени продлится метеорный поток Леониды?

Метеорный поток Леониды будет активен до 30 ноября. Его пик ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. В период средней активности можно наблюдать около 15-20 метеоров в час.

Как сообщает Day.Az, по данным кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), Леониды - один из самых впечатляющих метеорных потоков, веками завораживающих астрономов и наблюдателей.

Они названы в честь созвездия Льва (Leo). Источником этого потока является комета Темпеля-Туттля. Каждые 33 года, когда Земля проходит через облако частиц, недавно выброшенных кометой, Леониды могут создавать "метеорный шторм". В это время наблюдаются тысячи метеоров в час. Метеоры Леониды очень быстрые - их скорость составляет около 71 км/с. Это делает их одними из самых быстрых метеорных потоков на небе. Их световые следы сохраняются надолго, иногда приобретая оттенки зеленого, синего и белого. Самое впечатляющее явление Леонид - это их исторические ливни.

В 1833 году наблюдатели видели на небе около 100 тыс. метеоров в час. Это событие стало одним из самых мощных природных явлений, открывших миру понятие "метеорного дождя". В этом году подобного ливня не ожидается, но Леониды со своим ярким и стремительным "звездным дождем" остаются одним из самых любимых метеорных потоков.